"الأبحاث والإعلام" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها بدءا من 21-05-2024 وحتى 20-05-2027 لمدة ثلاثة أعوام.

فعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ومؤهلاتها أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة في الإعلان.

وسيكون الترشح وفقا للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى سياسات العضوية في مجلس الإدارة ومعاييرها وإجراءاتها المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة، الذي سيعلن عن موعده لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

يجب على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفقا لما يلي:

1- استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشيح الواردة في سياسات العضوية في مجلس الإدارة ومعاييرها وإجراءاتها المعتمدة من الجمعية العامة للشركة (مرفق).

2- يجب أن يكون المرشح حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب أو حكم جنائي، وأن يكون من ذوي الخبرة بمجال النشاط الرئيس للشركة.

3- تقديم طلب كتابي موقع من المرشح يعلن فيه رغبته بالترشح لعضوية المجلس حسب النموذج (المرفق) خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقا به جميع الطلبات اللازمة.

4- تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية.

5- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (المرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

6- بيان بعدد عضويته وتاريخه في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لا يزال يتولى عضويتها.

7- بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

8- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.

9- إرفاق صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

10- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، فيجب عليه أن يرفق طلب الترشح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:

• عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل عام من أعوام الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

• اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل عام من أعوام الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

11- يجب تعبئة جميع النماذج باللغتين العربية والإنجليزية.

وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علما بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.