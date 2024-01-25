النفط يرتفع وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية وآمال التحفيز في الصين

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

وصعد خام برنت تسليم مارس 20 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 80.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:28 بتوقيت جرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 75.31 دولار للبرميل.

ووفقا لـ "ويترز" قال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط" وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي ،كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

