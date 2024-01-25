مستوى قياسي لـ"ستاندرد آند بورز" عند الإغلاق بدعم من أسهم "نتفليكس"

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 رابع إغلاق قياسي على التوالي اليوم الأربعاء، وذلك مع قفزة 10.7 في المائة في أسهم نتفليكس بعد أن عززت نتائج فصلية قوية مكاسب شركات تصنيع الرقائق.

وقفز سهم مايكروسوفت 1.7 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 405.63 دولار لتتجاوز القيمة السوقية لعملاق برمجيات الكمبيوتر ثلاثة تريليونات دولار لأول مرة.

ووفقا لـ"رويترز"، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.08 في المائة إلى 4868.58 نقطة عند الإغلاق.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.36 في المائة إلى 15481.92 نقطة، في حين انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.26 في المائة إلى 37806.85 نقطة.