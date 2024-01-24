نار المرختأخذنا الرواية في رحلة حنين عاصف إلى الصحراء، إلى الأصل، إلى الجذور التي ما فتئت المدنية تتحايل على بترها بذريعة التحضر. والنتيجة، فقدنا للصفاء والحرية والصراحة والروحانية، ودوراننا حول أنفسنا في دوامة من الهموم والتشتت الذهني والقلق المتواصل. لسنا أمام حكاية تقليدية وقد تشكل «نار المرخ» متاهة بالنسبة للقارئ التقليدي حيث يدحض الكاتب نظرية الأنواع فيدخل القارئ في آفاق السرد والشعر والفلسفة، والتراسل بين الخيالي والواقعي. نحن أمام لعبة اخترعها الكاتب باختراعه شخصية (رعد)، التي صحت فجأة على اكتشاف أن أصولها عشائرية صحراوية، وأنها ليست من أهل مكة الأصليين. وفي محاولة رعد لتتبع آثار وأفرع عشيرته، اتخذ من آلة التسجيل وسيلة لجمع حكاياتها ورصد تعاريج ماضيها كجزء من عودته إلى العشيرة، إلى الصحراء، إلى الجذور.عملة الكتابةالكتاب مجموعة مقالات إبداعية وقصص قصيرة مترجمة من الإنجليزية، وقصص قصيرة مترجمة من العربية للإنجليزية، وهو نتاج مسابقة الترجمة الإبداعية في معرض جدة الدولي للكتاب 2019. يقول رائد العيد مقدم الكتاب ورئيس اللجنة الثقافية المنظمة للمسابقة في مقدمة الكتاب: "المعرفة الإنسانية كالعملات النقدية، والبلد التي لا تقبل أسواقها سوى عملتها تكون علامة على ضعف السياحة فيها وعدم التشجيع عليها، لكن البلد التي اعتاد الباعة فيها على السياح تجدهم أكثر قبولا لمختلف العملات النقدية. كذلك بنيان المعرفة لا يقوى على الارتفاع بأعمدة من لغة واحدة، وإن ارتفع فلا غنى له عن تزيين مظهره بأحدث الواجهات من حول العالم. العلم ليس حكرا على لغة ولا أمة (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) وتناقلوا المعرفة فيما بينكم بالترجمة".أشقاء الزورق الواحدذكر ليون وربيكا غرينبرغ في كتابهما "التحليل النفسي للمهجر والمنفى" أن المهاجرين والمنفيين والمغتربين أقاموا علاقات فيما بينهم أثناء الهجرات الجماعية على متن السفن والبواخر، وأطلقوا على بعضهم تسمية "إخوان الزوارق"، واستمرت هذه التسمية حتى بعد وصولهم إلى اليابسة والبلدان المرجوة. وهو ما يؤكد عمق انغراس الذات في المجتمع، وفي بنية العلاقات والمحادثات، وكيف أن تضاؤل الهويات الاجتماعية التقليدية تسبب في بروز أزمة الاعتراف التي زادت حدتها مع موجة الفردانية. لهذا آثر المؤلف قراءة سير أصحاب التخصص الواحد أو المهنة الواحدة أو التجربة الواحدة معا في هذا الكتاب، تأكيدا على حتمية العيش المشترك وتحريضا على بناء الجسور في سبيل ذلك، وأنه لم يعد ثمة إلا رفاق الزورق.