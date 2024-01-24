الشباب يخطط لبناء مدينة رياضية.. والمنجم: حصصنا سترتفع في 25 شركة

يخطط نادي الشباب، بحسب رئيسه محمد المنجم؛ في كلمة له خلال "منتدى مستقبل العقار"، الذي تستضيفه الرياض، لبناء مدينة رياضية خاصة متكاملة، وقال "العقار اليوم يشكل تقريبا 30 في المائة من الدخل التجاري للأندية العالمية. وفي الشباب، أسسنا شركة استثمارية خاصة تقوم بصناديق، منها الصندوق العقاري، حيث إن الدخل العقاري يشكل 42 في المائة من الدخل التجاري في نادي الشباب، ويشكل 5 في المائة من ميزاينة نادي الشباب، وأقرب مثال تأجير الأرض المحيطة بنادي الشباب إلى شركة سمو لمدة 25 سنة مقابل 450 مليون ريال".



زيادة اللاعبين واللاعبات إلى 5 آلاف

وأوضح أن الشباب، أسس "صندوق بلوم الشباب"، وهو صندوق عقاري مستهدف لمدة عشر سنوات مقبلة، لبناء مدينة رياضية في نادي الشباب. عندنا 1200 محترف في 30 لعبة، الألعاب تحتاج إلى مقار وبنية تحتية، لذلك تم تأسيس صندوق بلوم الشباب بالمشاركة مع كثير من الشركات العقارية، حيث يخطط نادي الشباب لبناء مدينة رياضية خاصة متكاملة، مع زيادة عدد اللاعبين واللاعبات إلى خمسة آلاف، وتوسيع قاعدة الألعاب الرياضية لديه إلى 40 لعبة رياضية.





رفع العوائد التجارية إلى 60 %

وكشف أن النادي يسعى إلى زيادة عوائده التجارية التي تمثل حاليا نحو 20 في المائة من إجمالي إيراداته، إلى 60 في المائة من هذه الإيرادات، ويستهدف التوسع في نشاط الاستحواذ حصصا في مختلف الشركات، بهدف تنمية أصوله، وزيادة إيراداته. وقال "يمتلك نادي الشباب حصصا في أربع شركات، ونخطط خلال السنوات العشر المقبلة لأن تكون لدينا حصص في 25 شركة".



تحول الرياض إلى مركز رياضي

وأشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض ستتحول إلى مركز رياضي خلال الأعوام العشرة المقبلة، وقال "التقدم الحالي في الرياضة السعودية يشير إلى أن الرياض ستتحول إلى مركز رياضي خلال الأعوام العشرة المقبلة، وهذا ما يعجل بنهضة العقار، وبناء مشاريع عقارية توائم الاستضافات والسياح الذين سيوجدون لمشاهدة المنافسات وحضور الفعاليات".