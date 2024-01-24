القوى الشرائية تتصدى لضغوط البيع وتعيد «تاسي» إلى المنطقة الخضراء

عاد مؤشر "تاسي" للارتفاع ليغلق عند 12174 نقطة رابحا 68 نقطة ما يعادل 0.57 في المائة، بدعم من معظم القطاعات والأسهم.وبدأت السوق بضغوط بيعية إلا أن قوى الشراء سيطرت لتحد من تراجع السوق لتعيدها للمنطقة الخضراء لتسيطر على الجلسة حتى مزاد الإغلاق، وذلك يعزز من فرص استمرارية الارتفاع حتى مستويات 12250 نقطة. لا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية، ما يجعل السوق تتحرك وفق معنويات المتداولين.الأداء العام للسوقافتتح مؤشر "تاسي" عند 12114 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12198 كاسبا 0.77 في المائة، بينما الأدنى عند 12099 فاقدا 0.05 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 12174 نقطة رابحا 68 نقطة بنحو 0.57 في المائة.وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 1.4 مليار لتصل إلى سبعة مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بواقع 65 مليون سهم لتبلغ 241 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 63 ألفا بنحو 13 في المائة لتصل 438 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 3.4 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ1.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 1.4 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بواقع 1.5 في المائة، ثم "الإعلام والترفيه" بمقدار 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 0.8 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 17 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "الطاقة" 13 في المائة ما يمثل 887 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 12 في المائة بنحو 844 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سمو" بنحو 10 في المائة ليبلغ 46.20 ريال، يليه "توبي" بـ7.75 في المائة ليصل إلى 27.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الباحة" 7.14 في المائة حيث أغلق عند 0.15 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "مجموعة إم بي سي" بواقع 10 في المائة ليغلق عند 64.80 ريال، يليه "أديس" بـ2.32 في المائة إلى 25.25 ريال، وحل ثالثا سهم "السعودي الألماني الصحية" 2.14 في المائة ليقفل عند 96.10 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 524 مليون ريال، يليه أرامكو السعودية بنحو 439 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بـ237 مليون ريال.أداء السوق الموازيةارتفعت السوق الموازية "نمو" 88 نقطة بنحو 0.35 في المائة لتغلق عند 24961 نقطة. وزادت قيمة التداول 28 في المائة ما يعادل 5.7 مليون إلى 25.8 مليون ريال، بينما صعدت الأسهم المتداولة 48 في المائة بواقع 707 آلاف سهم لتبلغ 2.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.4 ألف صفقة مرتفعة 293 صفقة بمقدار 14 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "لين الخير" بنحو 9 في المائة ليبلغ 28.75 ريال، يليه "فيو" بـ5.5 في المائة ليصل إلى 82.70 ريال، وحل ثالثا سهم "غاز" 4.8 في المائة حيث أغلق عند 44 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الراشد للصناعة" بواقع 7.8 في المائة ليغلق عند 35.40 ريال، يليه "بوابة الأطعمة" بـ7.8 في المائة إلى 59 ريالا، وحل ثالثا سهم "القمم" بمقدار 6.4 في المائة مقفلا عند 88 ريالا.وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو ستة ملايين ريال، ثم "برغرايززر" بقيمة 3.6 مليون ريال، وحل ثالثا "مناوله" بمبلغ 2.6 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية