تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 9.2 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت في الأسبوع الماضي، بينما صعدت مخزونات البنزين.

وانخفضت مخزونات الخام 9.2 مليون برميل إلى 420.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 19 يناير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بهبوطها 2.1 مليون.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت مليوني برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام تراجع 1.4 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 7.1 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 253 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 2.3 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 133.3 مليون، وذلك مقابل توقعات لارتفاعها 0.3 مليون.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام نزل 1.24 مليون برميل يوميا.