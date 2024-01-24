السعودية ثاني أفضل دول العشرين أداء لمؤشر مدير المشتريات في سبتمبر

احتلت السعودية المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين بوصفها أعلى أداء لمؤشر مدير المشتريات في سبتمبر الماضي، مدعوما بالأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي، والطلب المحلي القوي، واستمرار مستويات الإنتاج في التوسع.

ووفق التقرير الربعي لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، يعكس هذا الأداء قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وجاءت الهند في الترتيب الأول بين دول المجموعة، بينما أغلب دول العشرين كان أداؤها أقل من نقطة الحياد (50 نقطة) نتيجة لضعف الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف التمويل وفائض المخزون في بعض القطاعات، وتأثير سياسة التشديد النقدي على الرغم من تخفيفها في الآونة الأخيرة.

ومؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر إلى خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ويحتسب المؤشر وفق مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة.

وتعني قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى عدم وجود تغير في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أما القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، بينما القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في القطاع.