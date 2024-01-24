"أوبنهايمر" سيعرض متأخرا في اليابان بعد 8 أشهر من انتشار صور ساخرة أثارت الغضب

قالت شركة بيترز إند للتوزيع اليوم الأربعاء إن الجمهور الياباني سيستطيع مشاهدة فيلم (أوبنهايمر) في دور السينما ابتداء من 29 مارس وذلك بعد ترشيح الفيلم الذي يتناول قصة مخترع القنبلة النووية للمنافسة على 13 جائزة من بين جوائز الأوسكار.

يأتي موعد طرح الفيلم بعد ثمانية أشهر تقريبا من حالة غضب انتابت مواطني اليابان، وهي الدولة الوحيدة التي تضررت من القنبلة النووية، بسبب نشر صور ساخرة تمزج مشاهد من فيلم (باربي) بالانفجارات الذرية.

واستدعى الغضب من الصور الساخرة المتعلقة بفيلم (أوبنهايمر) تقديم اعتذار من شركة وارنر براذرز موزعة فيلم (باربي) في اليابان التي قالت حينها إن تلك الصور "مستهجنة للغاية"، ورفض متحدث باسم بيترز إند التعليق على موعد طرح الفيلم أو تفسير تأخر عرضه في اليابان أكثر من ستة أشهر.

وأسقطت أمريكا قنبلة نووية على هيروشيما في 6 أغسطس 1945 خلال الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن مقتل الآلاف على الفور، و140 ألفا بحلول نهاية ذلك العام. وبعد ثلاثة أيام أسقطت أمريكا قنبلة أخرى على ناجازاكي، ما أسفر عن مقتل 73 ألفا، واستسلمت اليابان في 15 أغسطس.