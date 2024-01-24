"نتفليكس" ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليونا وتحوز حقوق النقل المباشر للمصارعة

استهلت نتفليكس سنة 2024 بقوة بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، مما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى أكثر من 260 مليونا، فيما يشمل جديدها استثمارا طموحا في مجال النقل الحي للأحداث الرياضية.

وعلق روس بينيس محلل في "إنسايدر إنتيليجنس" اليوم، بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من العام أن المنصة "تثبت تفوقها بلا منازع في حرب البث التدفقي"، ولاحظ أن نتفليكس "تجاوزت كل التوقعات بإضافة 13 مليون مشترك من كل أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين في أمريكا التي يكون جمهورها في العادة الأكثر تخمة".

ويعود هذا النمو المذهل للمنصة التي سبق أن استقطبت 9 ملايين مشترك خلال الصيف، إلى اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور وإطلاقها فئة أرخص ثمنا من الاشتراكات مع إعلانات.

وقال غريغ بيترز المدير العام المشارك خلال مؤتمر عبر الهاتف "لدينا 23 مليون مستخدم نشط شهريا" لهذه الصيغة من الاشتراكات، وكانت نتفليكس أعلنت في نوفمبر أن عدد هؤلاء 15 مليونا

وتوقع روس بينيس أن يتلاشى مفعول النظام الجديد في نهاية المطاف لجهة نمو المشتركين، لكنه أوضح أن شركة البث تعتزم تعزيز قدرتها على استقطاب الجمهور من خلال المضي في طموحاتها في مجال النقل المباشر، ورأى أن "الحصول على حقوق نقل مباريات المصارعة الحرة "دبليو دبليو إي رو" يظهر أن نتفليكس تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد".

وأعلنت الشركة صباح الثلاثاء أنها وقعت اتفاقية بث مدتها عشرة أعوام مع رابطة المصارعة الأمريكية للمحترفين "دبليو دبليو إي رو" في مقابل 5 مليارات دولار.

نشاط إعلاني جديد

وحصلت نتفليكس على الحق الحصري في أمريكا بدءا من 2025 لعرض "رو"، وهو العرض الرئيس لـ "دبليو دبليو إي" وكان عرض 2023 من بين العروض التي تستقطب أكبر قدر من المشاهدين.

وقال تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس "يمثل هذا 52 أسبوعا من البرامج الحية كل عام وهو جزء من طموحاتنا لمزيد من النقل المباشر"، ويرى المصارعة الحرة أنه يفترض بها أن تسهم في النشاط الإعلاني الجديدة للمجموعة، و"سيوفر ذلك مبررا إضافيا لزيادة أسعار الاشتراكات في المستقبل"، وقوبل إعلان المنصة بارتياح في وول ستريت، إذ ارتفع سعر سهمها أكثر من 8 في المائة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك.

وحققت نتفليكس مبيعات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال الربع الرابع (أي بزيادة 12.5 في المائة في عام واحد)، وما ولد لها 938 مليون دولار أرباحا صافية، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين، ولكنه أعلى بكثير من الأرباح التي بلغت 55 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأملت نتفليكس في تحقيق نمو بنسبة 13 في المائة في الربع الحالي، أي على إيرادات بقيمة تتخطى 9 مليارات دولار، وعلى صافي أرباح يبلغ ملياري دولار، وقال غريغ بيترز مازحا "يبدو من الصعب تصديق ذلك، ولكن ثمة مئات الملايين من الأسر التي يمكنها الاشتراك في نتفليكس ولم تفعل ذلك بعد وعلينا أن نكسبها".

عودة "سكويد غايم"

ومع نهاية العام، اجتذبت المواسم الأخيرة لمسلسلات مثل "سكس إيدوكيشن" و"ذي كراون" أعدادا كبيرة من المشاهدين، وكذلك "برلين" و"سكويد غايم: ذي تشالنج"، برنامج تلفزيون الواقع المستوحى من المسلسل الكوري الجنوبي "سكويد غايم" الذي شكل ظاهرة.

ويعود "سكويد غايم" إلى المنصة سنة 2024 بموسم جديد إلى جانب "بريدجيرتون" و"إميلي إن باريس"، وأكدت نتفليكس أن لديها "برمجة مهمة وجريئة لعام 2024 رغم إضرابات العام الفائت التي أدت إلى تأجيل إطلاق بعض" الأعمال.

وأصيب إنتاج الأفلام والمسلسلات بالشلل لمدة ستة أشهر في أمريكا بسبب إضراب تاريخي لكتاب السيناريو والممثلين وانتهى في نوفمبر، لكن منصات البث التدفقي الرئيسة أكدت أن تأثير هذه الحركة الاجتماعية المزدوجة سيكون محدودا بالنسبة إليها، فضلا عن أنها أتاحت لها توفير المال.