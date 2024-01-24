"مركز المملكة" يطلق عملية تجديد شاملة بالتعاون مع أشهر شركات التصميم الهندسي في العالم

أعلن "مركز المملكة" التعاقد مع شركة التصميم الهندسي العالمية "Gabellini Sheppard"، ومقرها نيويورك، لإجراء عملية تجديد وإعادة تصميم شاملة للمركز الذي يعد أيقونة عمرانية وسياحية وتجارية على مستوى المنطقة، وأحد مراكز الجذب الرئيسة في مدينة الرياض، لما يعكسه من رقي في التصميم وتكامل في الخدمات، مع مجموعة من أشهر العلامات التجارية العالمية وأفضلها في قطاع التجزئة التي تتخذه مقرا لها، وتقدم لزوار المركز تجربة تسوق ممتعة لا تنسى.

وستقوم شركة "P&T"، بتقديم الاستشارات الفنية للمشروع، وستشرف شركة "JLL" الرائدة في مجال إدارة المشاريع على إدارة المشروع، في حين سيتم تنفيذ المشروع من قبل المقاول الرئيس havelockone. وستسهم عملية التجديد هذه بترسيخ دور "مركز المملكة" في رسم صورة ذهنية حضارية ومشرقة عن المملكة، إلى جانب مواكبته روح العصر والتطور الهائل والمتسارع الذي تشهده المملكة، وما تتحضر له في المستقبل من فعاليات وأحداث ستجعل منها محط أنظار العالم ومركز استقطاب ملايين الزوار من مختلف الجنسيات الباحثين عن تجربة سياحية وترفيهية جديدة، لا سيما مع إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

وعدت ندى العتيقي رئيس مجلس إدارة "شركة المركز التجاري - مركز المملكة" أن هذه الخطوة تؤكد مكانة "مركز المملكة" وجهة مثالية للسياحة والرفاهية والتسوق الفاخر والترفيه في المملكة، وهي تأتي تماشيا مع التطور السريع الذي تشهده العاصمة الرياض، وازدياد الأنشطة الترفيهية المتنوعة ونمو القطاع السياحي، الذي يشكل أحد الركائز الرئيسة لرؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل ورفع جودة الحياة، من خلال مستهدفاته لاستقبال 100 مليون زائر سنويا بحلول 2030.

كما أشارت إلى أن مشروع إعادة تجديد "مركز المملكة" يأتي استكمالا لعملية التجديد الشاملة التي بدأت من خلال "فندق فورسيزونز الرياض"، الذي خضع لأعمال تجديد وتطوير شملت جميع مرافقه، ليظهر بحلة جديدة كليا تعكس معايير الفخامة والضيافة الراقية والخدمات الرائدة التي أثمرت نموذجا جديدا من الضيافة الفاخرة والراقية. كما تعكس أعمال التجديد والتطوير مزيدا من جمال الفندق المتميز بهندسته المعمارية المرموقة وتصاميمه العصرية.

وأضافت "هدفنا أن نقدم لزوارنا تجربة جديدة كليا تجمع ما بين الحداثة والفخامة والخدمة المميزة. ونريدهم أن يشعروا بأنهم حقيقة على أبواب تجربة مختلفة لحظة دخولهم المركز. لذا قمنا باختيار "Gabellini Sheppard" ، الحاصلة على عدة جوائز عالمية، من بين 22 شركة عالمية تقدمت لتصميم أعمال تجديد المشروع، نظرا لخبراتها الواسعة في تنفيذ أهم المشاريع العمرانية ومشاريع التصميم الهندسي في مختلف دول العالم، إضافة إلى أنه اختيرت "P&T" و"JLL" العريقتان في مجالهما وخبراتهما الواسعة في تنفيذ المشاريع وإدارتها في المملكة وفي دول العالم".

الجدير ذكره أن عمليات التطوير في "مركز المملكة" ستبدأ قبل نهاية الربع الأول من 2024، وقد أكدت إدارة "مركز المملكة التجاري" أن أعمال التجديد ستتم على مراحل، وأن المركز سيستمر في أنشطته وأعماله واستقبال الزوار بشكل معتاد خلال فترة أعمال التجديد.

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