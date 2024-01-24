"سلوشنز" توقع اتفاقية مشاركة الدخل لإنشاء المواقف العامة الذكية للسيارات وتشغيلها في الرياض

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز)، توقيعها اتفاقية مشاركة في الدخل مع شركة ريمات الرياض للتنمية لإنشاء المواقف العامة الذكية للسيارات وإدارتها وتشغيلها وصيانتها في مدينة الرياض، وذلك لمدة عشرة أعوام.

وأوضحت أن المرحلة الأولى لمشروع المواقف العامة الذكية في مدينة الرياض ستغطي 12 منطقة، عبر 164 ألف موقف عام.

وبينت "سلوشنز" عبر بيان في "تداول"، أن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 5 في المائة من إيراداتها وفقا للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2022، حيث أن قيمة الإيرادات غير ثابته وتعتمد على حجم العمليات وستحصل سلوشنز على نسبة من الإيرادات.

وأشارت إلى أن المشروع سيترتب على تنفيذه مكاسب عدة، أهمها الحد من وقوف السيارات غير القانوني على الطرق العامة وضمان انسياب الحركة المرورية وتخفيف مناطق الازدحام.

كما أنها ستحسن المظهر الحضري لمدينة الرياض والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى أن إدارة المواقف العامة الذكية للسيارات، سيتم عبر استخدامات التقنية الحديثة وأجهزة الاستشعار الذكية وتطبيقات الجوال.