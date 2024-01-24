"إم أي إس" تستثمر 5 ملايين دولار لامتلاك حصة في OpenAI, Inc للذكاء الاصطناعي

أعلنت المعمر لأنظمة المعلومات (إم أي إس)، أنها استثمرت خمسة ملايين دولار لامتلاك حصة في شركة OpenAI, Inc.

وبينت عبر بيان في "تداول"، أن الاستثمار تم عبر جولة بيع الأسهم الخاصة بموظفين OpenAI، وقدرت قيمة الشركة بمبلغ 86 مليار دولار وقد قدمت المشورة بشأن الصفقة من قبل شركة Decisive Capital Management.

وOpenAI هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومعترف بها عالميا لعملها الرائد في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مع ChatGPT، ما يعيد تعريف مشهد فهم اللغة والابتكار. بدعم من Microsoft، وتظل OpenAI كما تشير الاستطلاعات إلى أنها شركة رائدة وفي طليعة الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان قرار مجلس إدارة (إم أي إس) الموافقة على تخصيص 40 مليون ريال لغرض تكوين محفظة استثمارية، من خلال التمويل الذاتي للاستثمار في الشركات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك للاستفادة من فرص النمو في هذا المجال الواعد.