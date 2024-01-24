"جازادكو" : صدور موافقة "التجارة" على نشر قرار شركاء شركة الاستزراع المائي بتصفيتها

أعلنت شركة جازان للتنمية والاستثمار، صدور موافقة وزارة التجارة باعتماد نشر قرار شركاء شركة الاستزراع المائي المتقدمة، بتصفية الشركة وشطب السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، وذلك لعدم ممارسة الشركة أي نشاط أو عمل منذ تأسيسها وانتفاء الغرض من تأسيس الشركة وهو الاندماج في كيان واحد والتفاوض مع مستثمرين (محليين أو أجنبيين) ودراسة فرص الحصول على تمويل من صناديق التنمية الحكومية أو أي طريقة أخرى يتفق عليها للتعاون والتقدم في خطة الاندماج.

وبينت أن رأسمال الشركة يبلغ 100 ألف ريال ونسبة مساهمة شركة جازان للتنمية والاستثمار 25 في المائة من الشركة، ولا يوجد أي أثر مالي من التصفية، كما ستعلن الشركة أي تطورات في هذا الشأن في حينه إن وجد.