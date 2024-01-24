"الاقتصادية" و"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" تحتفلان بالدمج والشراكة  الاستراتيجية 

احتفل موظفو صحيفة الاقتصادية السعودية وزملائهم مسؤولي إدارة “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ” بانطلاق مرحلة الدمج والشراكة والتعاون بين منصتين اقتصاديتين هما اليوم وفق الأرقام الإحصائية من أكبر المنصات الإعلامية المتخصصة في الاقتصاد، كما أنهما مملوكتين من قبل الشركة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG أكبر مجموعة إعلامية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

هذا القرار الاستراتيجي الذي اتخذته SRMG بضم "الاقتصادية" لتكون تحت مظلة «اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ» سيتيح للصحيفة التركيز على أهم الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة عبر تحليلات معمقة ودقيقة وتغطيات محلية نوعية وحصرية.

شارك رياض حمادة رئيس "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، وسعد زغلول رئيس التحرير التنفيذي في "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، والزميل محمد البيشي رئيس التحرير ومدير تحرير اقتصاد الشرق مع بلومبرغ في السعودية، في اجتماع للاطلاع على آليات العمل الجديدة وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتفعيلها بينهما لخدمة جمهور واسع ومتنوع في العالم العربي ومواقع أخرى من العالم.

وتتهيأ كوادر المنصتين البشرية للاستفادة من مزايا كل فريق لكي تصل المعلومة الاقتصادية لجمهور كل منهما بشكل أسرع وأجمل وأكثر دقة ومهنية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من توظيف التقنية في صنع الخبر والقصة الصحفية.

هذا الاجتماع الذي شارك فيه أسرتي تحرير المنصتين من مديرين ومسؤولين، ناقش بتوسع قرار المجموعة بالتوقف كاملا عن طبعة صحيفة الاقتصادية "ورقيا" والتحول بشكل كامل نحو "الرقمنة" وسبل تعاونهما لتعزيز حضورهما في أوساط قطاعي المال والأعمال وتحديد السوق السعودية والأسواق الخليجية والعربية بشكل خاص وبالتأكيد كل مهم في الأسواق العالمية.