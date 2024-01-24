أرباح "نتفليكس" تقفز في الربع الأخير إلى 937 مليون دولار .. دون توقعات "وول ستريت"

قالت مجموعة "نتفليكس" للترفيه عبر الإنترنت إن أرباح الربع الأخير زادت عن الفترة نفسها من العام الماضي لكنها جاءت أقل من توقعات "وول ستريت".

وبلغت أرباح الشركة 937.84 مليون دولار، أو 2.11 دولار للسهم الواحد، مقابل 55.28 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم ، في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان محللون يتوقعون أن تربح الشركة في المتوسط 2.22 دولار للسهم. وعادة ما تستبعد تقديرات المحللين العناصر الخاصة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 12.5في المائة إلى 8.83 مليار دولار من 7.85 مليار دولار في العام الماضي.