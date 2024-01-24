13 إعلاميا وإعلامية يشكلون قائمة باسم المستقبل لخوض منافسات انتخابات مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين

كون عدد من الاعلاميين والاعلاميات السعوديين قائمة باسم ( قائمة المستقبل ) وأعلنت أنها سترشح نفسها لعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين المقرر عقدها يوم الأحد ٢٨ يناير.

وتتكون القائمة من 7 رجال و ٦ نساء يمثلون الصحافة الورقية والرقمية والتلفزيون والإدارة الإعلامية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت أمس الأول لجنة أعمال جمعية هيئة الصحفيين السعوديين أنها نظرت في الطلبات التي تقدم بها 23 إعلامياً وإعلامية من أعضاء الهيئة الذين يحق لهم الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة، بعد أن توافرت فيهم الشروط المطلوبة.

وأوضحت قائمة المستقبل التي تضم 13 اسما من أصل 23 يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة أنها ستنافس في انتخابات هيئة الصحفيين السعوديين 2024 ببرنامج انتخابي يتضمن عدة أهداف تصب في مصلحة القطاع والعاملين فيه.

وتزخر القائمة بمجموعة من الإعلاميين المسلحين بأدوات المستقبل، وشغف المهنة ويهدفون إلى المساهمة في تطوير قطاع الإعلام السعودي ليواكب التحولات الرقمية.

وقالت القائمة إنها سترعى مصالح أعضاء الهيئة من الإعلاميين وتدافع عن حقوقهم الأدبية والنظامية مع توفير فرص العمل للأعضاء وتطوير قدراتهم المهنية وتحسن حقوقهم المالية والإدارية، وتعمل على صيانة حقوقهم من الفصل التعسفي.