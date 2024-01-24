خبراء: قطاع الترفيه الداعم الأول للسياحة الداخلية في السعودية

انطلق أمس ملتقى السياحة السعودي بمشاركة أكثر من 100 جهة سياحية وحضور آلاف الزوار، على مدى ثلاثة أيام.

وملتقى السياحة يعد أهم حدث في القطاع السياحي ‫بتجاربه التفاعلية اللي تعكس المقومات السياحية للسعودية وتنوعها الحضاري

واتفق المشاركون مايانك نيقبال نائب الرئيس للإدارة العامة لتحليل البيانات في قطاع الاستراتيجية والتخطيط في الهيئة السعودية للسياحة، لورانس كسلر الشريك الإداري في سايمون كوتشر الاستشارية، وفيصل الراجحي الرئيس والمؤسس لشركة المطار، وخالد الشخشير الشريك الإداري في بيور الاستشارية، في الجلسة التي أدارها الزميل محمد البيشي رئيس تحرير "الاقتصادية" في الرياض أمس، أن السياحة الداخلية تشهد نموا مطردا وتقدما بسبب صناعة الترفيه متسارعة النمو.

ويهدف الملتقى الذي يجمع بين المتخصصين في صناعة السياحة السعودية، إلى المساهمة، في جهود جذب السياح الدوليين من خلال تسويق المنتجات السياحية السعودية للشركات الأجنبية كما تسعى منظومة السياحة من خلال مشاركتها إلى الارتقاء بمكانة السعودية كوجهة سياحية عالمية جاذبة للزوار والسياح المحليين والدوليين، وذلك من خلال دعمها للمعارض السياحية محلياً والمشاركة على المستوى الدولي.

ويتضمن الملتقى، 41 جلسة حوارية وورشة عمل، بمواضيع منوعة منها: السياحة الداخلية، ونشأة الضيافة البديلة، والسعودية كوجهة سياحية للمغامرات، ومن المقرر أن تستعرض إحدى الندوات البحر الأحمر وافتتاحه كوجهة سياحية.

وستتناول ورش العمل، الآليات والأساليب المتبعة للجذب السياحي؛ وفق المعايير العالمية، كما سيشهد ملتقى السياحة السعودي توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.