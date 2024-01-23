نحتاج لنهج متواضع في إدارة البنوك المركزية (2 من 3)

يتطلب النهج المتواضع أيضا أن تحافظ البنوك المركزية على الحيز السياسي اللازم في المستقبل. وفي هذه الدورة الأخيرة من صنع السياسات دون المستوى الأمثل، شهدنا جميعا بنوكا مركزية رائدة تحبس نفسها في مواقف سياسية قيدت قدرتها على التحرك بسرعة من خلال التزامات سياسية طويلة الأمد عندما تحول الوضع الاقتصادي فجأة، خاصة عندما أطل التضخم برأسه. نحن نعتقد أن البنوك المركزية ينبغي لها أن تميل نحو قواعد أبسط وأكثر شفافية، بدلا من تنفيذ تدابير تقديرية جذرية طويلة الأجل تهدد بتقويض قدرتها على العمل في المستقبل.من الأهمية بمكان أن نفهم أن تبني هذا النهج المتواضع يتطلب من البنوك المركزية أن تـبـقي على تركيزها على مرساة التضخم، التي تـحـدد عادة عند مستوى 2 في المائة. وقد اقتربت كل البنوك المركزية الكبرى ـ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، وغيرها ـ من هدف التضخم 2 في المائة. والآن ليس الوقت المناسب للتشكيك في هذا الهدف أو إغفاله.إن اقتراح المرونة العقائدية أو رفع أهداف التضخم في وقت يتسم بارتفاع نمو الأسعار والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الطويلة الأجل هو الحل الخاطئ. يتعين على البنوك المركزية أن تظل ملتزمة بمنع التضخم من الخروج عن نطاق السيطرة، ويشكل التزامها الجدير بالثقة بمرتكز التضخم أهمية أساسية لتحقيق هذا الهدف.السمعة أشبه بمخزون من رأس المال. وبوسع البنك المركزي أن يسمح مؤقتا للتضخم بالارتفاع فوق المستوى المستهدف إذا كان يخشى أن تكون العواقب المترتبة على رفع أسعار الفائدة أشد قسوة مما ينبغي لها، لكن سمعته فيما يتصل بالكفاءة ستتآكل. وإذا أصبحت نظرة عامة الناس للبنك المركزي سلبية بالقدر الكافي، فقد تنحرف توقعات التضخم عن الهدف، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار بشدة. ستكون هذه نتيجة رهيبة، وإن كان من الممكن، بل من الواجب تجنبها.يعتقد بعض الخبراء الآن أننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ، وأننا نستطيع أن نهدأ بالا. نحن لا نشاركهم الرأي. ففي مختلف أنحاء العالم، ارتفعت مستويات الدين العام، ومع ارتفاع أسعار الفائدة ونمو المدفوعات، احتلت قضايا القدرة على تحمل الديون مركز الصدارة. وعلى هذا فإن التوترات بين ضرورة إحكام السياسات النقدية والمالية ورغبة الحكومات في تخفيف الآلام ستنشأ وتتنامى.وقد تتشجع الحكومات على ممارسة ضغوط سياسية على البنوك المركزية لحملها على الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة أو أقل من المطلوب. وفي ظل التكاليف التي سيتحملها عامة الناس والحكومات، ستنشأ بكل تأكيد "لعبة تبادل اللوم"، حيث يحاول صناع السياسات تجنب المسؤولية عن التضخم. يتعين علينا أن نتحرى الوضوح بشأن الضرورة المطلقة للسيطرة على التضخم، حتى في مواجهة الانتقادات السياسية اللاذعة والهجمات. فلن يتسنى للبنوك المركزية ضمان الدعم الشعبي واستمرار مصداقيتها إلا بالقيام بذلك.نحن نخشى، نظرا لارتفاع مستويات الديون الخاصة والاستدانة، ظهور نظام جديد من "الهيمنة المالية". في هذه الحالة، قد تكون البنوك المركزية كارهة لإحكام السياسة النقدية بسبب المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد استقرار الأسواق المالية، التي ربما أصبحت تعتمد بشكل مفرط على دعم البنوك المركزية.أظهر إفلاس البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الأول من 2023 هذا الارتباط، وربما تظل الطبيعة المطولة لدعم البنوك المركزية تخفي مصادر عدم الاستقرار المالي عندما يسحب صناع السياسات أخيرا الدعم من الشركات والقطاعات التي أدمنته...يتبع.خاص بـ "الاقتصادية"بالاتفاق مع: بروجيكت سنديكيت، 2024.