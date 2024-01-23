أوسيمين .. الإنجليز يتحركون ونابولي يشترط والدوري السعودي هدف

فيما ألمح الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قائلا "القرار الذي اتخذ بالفعل"، ربط مستقبل نجم نابولي في الدوري الإنجليزي، وتحديدا من تشيلسي وأرسنال، اللذين بدآ التحرك للتعاقد معه، قد تدير أندية دوري روشن السعودي بوصلتها نحوه للظفر به، ولا سيما أنها سحبت الأضواء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بفضل الصفقات المدوية التي أبرمتها مع عدد من النجوم العالميين.

أمام العروض، قد يطلب نابولي مبلغ 100 مليون جنيه استرليني (126.5 مليون دولار) للسماح للمهاجم النيجيري بالمغادرة، حيث تبلغ قيمته السوقية (119 مليون دولار) وفقا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وفي ديسمبر الماضي، وقع أوسيمين عقدا جديدا مع الفريق الإيطالي حتى 2026 الذي يتضمن أيضا شرطا جزائيا يبلغ نحو 143 مليون دولار بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي 2022 / 2023.

وقال اللاعب لشبكة سي بي إس سبورت، "لقد اتخذت بالفعل قراري بشأن الخطوة التالية التي يجب القيام بها في نهاية الموسم، لدي خطتي بالفعل، وأعرف ما أريد القيام به، والخطوة التالية التي أريد اتخاذها، أظن أن 60 في المائة من الناس يذكرون الشائعات المتعلقة بالدوري الإنجليزي، لكن هو أحد أكبر الدوريات في العالم، أريد إنهاء الموسم مع نابولي بقوة، ثم اتخاذ القرار الذي اتخذته بالفعل".

مع نابولي، سجل أوسيمين ثمانية أهداف في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم، لكن هذه الكلمات ستفتح بالتأكيد موجة جديدة من التكهنات حول المهاجم النيجيري، الذي يشارك الآن في كأس الأمم الإفريقية 2024، وسيعود إلى نابولي في غضون أسابيع قليلة.