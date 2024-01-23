19 مليون مشاهد لاعتذار رونالدو .. و9 ملايين دولار للنصر مشروطة بالوديتين

أجل نادي النصر اليوم، مباراتي فريقه في جولة الصين لأسباب خارجة عن سيطرة النادي حسب البيان الصحافي حيث قال "لسوء الحظ، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير أمام شنغهاي وتشجيانج الصينيين إلى موعد يتم تحديده لاحقا".

وبحسب الاتفاق مع اللجنة المنظمة لجولة الصين، فإن النصر تسلم جزءا من المبلغ المتفق بينهما والمقدر بتسعة ملايين دولار، على أن يتم تسليم المبلغ كاملا في حال خوض المباراتين الوديتين، وإقامة عدد من الفعاليات المصاحبة واللقاءات الإعلامية خاصة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن إصابة الأخير تسببت في تأجيل المواجهتين الودية لوجود بند خاص يلزم النصر بمشاركة اللاعب.

وكشف النادي في بيانه أنهم اتفقوا مع منظمي الجولة على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن، وقال النادي "أظهر النادي دائما التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر الفريق بأكمله بما في ذلك رونالدو للمشاركة في الجولة، ونؤكد تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "لقد جئنا إلى هنا في شينزين مع كثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الحسبان، إضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن في النصر على استعداد لإكمال معسكرنا التدريبي، كما هو مخطط له في شينزين، المدينة التي رحبت بنا ترحيبا حارا وأظهرت كثيرا من الحب لنا ولقائد فريقنا".

وتابع النصر في بيانه "علاوة على ذلك، اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن، لقد أظهر نادي النصر دائما التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر الفريق بأكمله بما في ذلك كريستيانو رونالدو للمشاركة في الجولة، ونؤكد تقديرنا ومحبتنا الكبيرة لمشجعينا في الصين، ونتطلع للعب أمامهم في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن رونالدو يعاني إصابة تحرمه المشاركة في المباراتين الوديتين شنغهاي وتشجيانج، حيث تدرب في النادي الصحي، واكتفى بمجموعة من التدريبات الاستشفائية، إضافة إلى إلغاء التدريب الأساس للفريق الأصفر، والاكتفاء بالتدريب في الفندق بناء على طلب المدرب البرتغالي لويس كاسترو بسبب وجود ازدحام جماهيري عند الفندق الذي تقطن فيه البعثة.

وأكد المنظمون للجمهور أنهم سيفتحون قناة استرداد غير مشروطة في أقرب وقت ممكن للذين اشتروا التذاكر.

وبعد نحو ساعة على الإعلان، وصل "هشتاق" خاص باعتذار النجم البرتغالي الموضوع الأكثر تداولا حول كرة القدم الصينية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، إلى أكثر من 19 مليون مشاهدة.

وقال رونالدو "أنا آت إلى الصين منذ 2003، 2004، لذلك أشعر أنني في المنزل هنا، أشعر أن هذا منزلي الثاني، أحب هذا البلد، أحب أن أوجد هنا، أحب أن أكون معكم وأريد أن ألعب لكم، لم نلغ المباراتين، نريد أن نعود إلى هنا، إلى بلدكم".