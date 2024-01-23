أمام تايلاند .. المنتخب السعودي يخوض «المئوية» السادسة

ستكون مواجهة المنتخب السعودي لكرة القدم أمام نظيره التايلاندي في آخر مباريات دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2024 المقامة حاليا في قطر، المباراة رقم 600 التي يخوضها الأخضر في ملاعب قارة آسيا.ولعب الأخضر 697 مباراة، منذ أول مباراة لعبها في تاريخه قبل 66 عاما، ثلاثة أشهر، وخمسة أيام (24,203 أيام)، وكانت أمام لبنان في افتتاح دورة الألعاب العربية عام 1957.واحتضنت ملاعب قارة آسيا 599 مباراة، الأخيرة أمام قيرغيزستان وكسبها 2 / 0، في قارة أوروبا 64 مباراة، قارة أمريكا الشمالية والوسطى 17 مباراة، وقارة إفريقيا 16مباراة، ومباراة واحدة في قارة أوقيانوسيا، فيما لم يلعب الأخضر أي مباراة في قارة أمريكا الجنوبية.ونجح الأخضر في تحقيق الفوز في أكثر من 50 في المائة من مبارياته في قارة آسيا، حيث فاز في 307 مباريات، تعادل في 143 مباراة، فيما خسر في 149 مباراة.كما تبقى خمسة أهداف على الملاعب الآسيوية لوصول الأخضر للألفية، حيث سجل في مبارياته 995 هدفا، في المقابل استقبلت شباك الأخضر في قارة آسيا 557 هدفا.ويعد ماجد عبدالله هو هداف الأخضر التاريخي في قارة آسيا بـ65 هدفا، يليه عبيد الدوسري بـ41 هدفا، ثم ياسر القحطاني بـ40 هدفا.كما يعد سالم الدوسري هو هداف الأخضر في مواجهات القارة الآسيوية في القائمة الحالية بـ18 هدفا.