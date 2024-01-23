16.3 مليار يورو صرف 10 أندية خلال 10 أعوم

صرفت عشرة أندية تعد الأكثر إنفاقا في العالم مبلغ 16.3 مليار يورو، على الصفقات لتعزيز صفوفها خلال عشرة أعوام، وفقا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.وتحتكر ثلاثة أندية إنجليزية المراكز الأولى، حيث تخطى إنفاق تشيلسي حاجز الملياري يورو من موسم 2013/2014، وبلغ 2.46 مليار يورو آخرها التعاقد مع البرتغالي دييجو موريرا قادما من ليون الفرنسي، فيما أنفق مانشستر سيتي 1.92 مليار يورو، ومانشستر يونايتد 1.8 مليار يورو، حيث تصدرت قائمة الأكثر إنفاقا في العقد الأخير.وضمت قائمة العشرة الأكثر إنفاقا ستة أندية من "البريميرليج" بوجود آرسنال السابع في القائمة بإنفاق 1.38 مليار، ليفربول الثامن بـ1.27 مليار، توتنهام هوتسبير التاسع بـ1.25 مليار.وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي الرابع في قائمة الصرف بـ1.7 مليار، برشلونة الإسباني الخامس بـ1.65 مليار، يوفنتوس الإيطالي السادس بـ1.46 مليار، وريال مدريد الإسباني العاشر بـ1.23 مليار.كما جاءت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي، موناكو الفرنسي، وأيه سي ميلان الإيطالي في قائمة الأندية التي صرفت مليار يورو وأكثر خلال الأعوام العشرة الماضية.