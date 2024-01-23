زيادة حجم السيارات تعقد حركة السير في المدن

اكتسبت السيارات بمختلف فئاتها سنتيمترات عدة خلال الأعوام الأخيرة، ما زاد من تعقيدات حركة السير وركن السيارات في المدن، على ما بين تقرير نشرته منظمة "ترانسبورت أند إنفايرنمنت" غير الحكومية.

وفي أوروبا، ازداد حجم السيارات الجديدة سنتيمترا واحدا في المتوسط كل عامين، في حين أن نصف السيارات الجديدة المبيعة هي أصلا كبيرة جدا نسبة إلى مساحات ركن السيارات في الشوارع، بحسب الدراسة.

واكتسبت أكثر من 100 سيارة مبيعة في أوروبا، 2.5 سنتيمتر بالمتوسط منذ 2018، إذ بات حجمها 180.3 سنتمتر بعدما كان 177.8 سنتمتر.

وكان هذا الاتساع في حجم السيارات مطردا، إذ لم يتخط متوسط حجم السيارات في دول الاتحاد الأوروبي 170.5 سنتمتر في العام 2021، بحسب منظمة "إنترناشونال كاونسل أون كلين ترانسبورتيشن" غير الحكومية.

وزاد حجم الأنواع الأكثر مبيعا في أوروبا ما بين ثلاثة وخمسة سنتيمترات في أحدث طرازاتها، على غرار "بيجو 3008" و"رينو كليو" و"سكودا فابيا" و"فيات باندا"، حتى سيارات "ميني" تجاوز حجمها 1.80 متر في طرازاتها الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) وذلك بحسب "الفرنسية".

إلا أن الاتساع في الحجم الأكثر بروزا كان في السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الفاخرة، وفق "ترانسبورت أند إنفايرنمنت". وقد تجاوز حجم سيارات "بي إم دبليو" من طرازات "إكس 5" و"إكس 6" وإكس إم" مترين، فيما اقترب من مترين حجم كل من لاند روفر ديفندر" و"أودي كيو 8" و"فولفو إي إكس 90".

وتصدرت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا لائحة مشتري السيارات كبيرة الحجم.