بعد عام صعب .. "ريوت جيمز" تلغي 530 وظيفة

أعلنت شركة "ريوت جيمز"، مبتكرة لعبة "ليج أوف ليجندز"، أنها ألغت 530 وظيفة في مختلف أنحاء العالم، أو ما يعادل صرف 11 في المائة من قوتها العاملة، في إجراء وصفته بـ"الضروري".

وتأتي عمليات صرف العمال في "ريوت جيمز" المملوكة لشركة "تنسنت" التكنولوجية الصينية العملاقة، بعد عام صعب شهده مجال ألعاب الفيديو مع خفض عدد العاملين فيه.

وقال دايلن جاديجا المدير التنفيذي في "ريوت جيمز"، في رسالة إلكترونية إلى الموظفين "نحن راهنا شركة من دون رؤية واضحة"، مضيفا "لم تؤت استثماراتنا الكبيرة ثمارها كما كنا نتوقع. وباتت تكاليفنا لا تحتمل".

وإضافة إلى مقرها الرئيس في لوس أنجلوس، للشركة نحو 20 فرعا في مدن عدة بينها برلين وساو باولو وسيول وسيدني.

وخسر آلاف الأشخاص وظائفهم في قطاع التكنولوجيا خلال الأشهر 18 الفائتة، بينهم في شركات كبيرة من أمثال "إلكترونيكس آرتس" و"يوبيسوفت" و"تويتش".

وأوضحت "ريوت جيمز"، في بيان بحسب "الفرنسية"، أنها ستعطي الأولوية للفرقاء التي تعمل على "ليج أوف ليدجندز" وألعاب الفيديو الأخرى التي تخضع لتحديثات كثيرة.