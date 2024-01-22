سائقو قطارات الألمان يبدون إضرابا لمدة 6 أيام بعد انهيار محادثات الأجور

دعا سائقو القطارات في ألمانيا إلى إضراب لستة أيام هذا الأسبوع، في أطول تحرك من نوعه وسط خلاف متصاعد مع شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" بشأن الأجور وساعات العمل.

ومن المقرر أن يبدأ الإضراب الأربعاء ويستمر حتى الاثنين وبالنسبة لخدمة الشحن من المقرر أن يبدأ الثلاثاء الساعة "17:00" بحسب ما نقلت "الفرنسية".

واتهمت دويتشه بان الاتحاد بـ"التصرف بشكل غير مسؤول على الإطلاق".

وسيكون ذلك رابع إضراب لاتحاد سائقي القطارات في الأشهر القليلة الماضية بهدف الدفع بمطالبه لرفع الأجور في مواجهة التضخم، ولخفض ساعات العمل أسبوعيا من 38 إلى 35 ساعة دون المس بالرواتب.

وتسبب إضراب في وقت سابق هذا الشهر بفوضى لآلاف المسافرين، مع توقف 80 في المائة من قطارات المسافات البعيدة.

وقال الاتحاد إنه قرر الدعوة لإضراب جديد لأن دويتشه بأن لم تظهر "أي مؤشر على استعدادها للتوصل لاتفاق" مع "ثالث عرض محسن مفترض".

وانتقدت "دويتشه بان" بشدة الدعوة الجديدة للإضراب وقالت إنها عرضت زيادة في الأجور بنسبة تصل 13 في المائة، إضافة إلى خيار خفض ساعات العمل بواقع ساعة أسبوعيا.