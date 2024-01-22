العاصفة إيشا تضرب مرافق النقل والطاقة في المملكة المتحدة

تسببت العاصفة إيشا التي ضربت بريطانيا خلال ساعات الليل في تعطل شبكة السكك الحديدية وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل اليوم.

وكانت إسكتلندا هي الأكثر تأثرا حيث أدت الرياح التي تجاوزت سرعتها 144 كيلومترا في الساعة إلى إلغاء جميع خدمات القطارات، كما ألغيت عشرات الرحلات الجوية من مطاري إدنبره وجلاسجو، بحسب ما نشرت "رويترز".

وتأثرت حركة القطارات في بعض أجزاء جنوب إنجلترا بما في ذلك بين لندن ومطار جاتويك.

وقالت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة في المملكة المتحدة إنها أعادت الكهرباء إلى معظم الأماكن التي انقطع عنها التيار في شرق إنجلترا وجنوب شرقها، لكن يظل نحو 45 ألف منزل في أيرلندا الشمالية دون كهرباء.

وألغت شركات طيران 100 ورحلتين جويتين من وإلى دبلن أمس الأحد.

وقالت سكوت ريل على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن خدمات القطارات في إسكتلندا ستتأثر حتى تنتهي الشركة المشغلة للسكك الحديدية في إسكتلندا من فحص المسارات لكشف حجم الأضرار التي أحدثتها العاصفة.