5.7 مليار ريال من بيع اللاعبين تضع تشيلسي أعلى أندية العالم إيرادات

يعد نادي تشيلسي الإنجليزي، النادي الأول في العالم الأكثر إيرادات من بيع اللاعبين خلال العقد الحالي، حيث نجح النادي اللندني في بيع 341 لاعبا وإعارتهم بمبلغ 1.4 مليار يورو (5.7 مليار ريال)، آخرها صفقتا الإيفواري ديفيد فوفانا، والهولندي إيان ماتسن إلى بيرنلي، وبوروسيا دورتموند الألماني على التوالي، وذلك وفقا لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.

وتوجد في قائمة أندية العالم، سبعة أندية نجحت في الحصول على إيرادات مالية من مليار يورو وأكثر من موسم 2013/2014 إلى الموسم الحالي، حيث حل ثانيا بنفيكا البرتغالي بـ1.26 مليار قيمة 348 صفقة، وموناكو الفرنسي بـ1.21 مليار قيمة 298 صفقة، ويوفنتوس الإيطالي بـ1.17 مليار قيمة 489 صفقة، وبرشلونة الإسباني بـ1.09 مليار قيمة 172 صفقة، وإتلتيكو مدريد بـ1.07 مليار قيمة 221 صفقة، وبوروسيا دورتموند الألماني بـ1.03 مليار قيمة 132 صفقة.

كما ضمت قائمة الأندية العشرة في العالم الأكثر إيرادات مالية كل من: أجاكس أمستردام الهولندي 990.07 مليون يورو قيمة 164 صفقة، وريال مدريد الإسباني 978 مليون قيمة 136 صفقة، وأخيرا روما الإيطالي 970.99 مليون قيمة 479 صفقة.