الذهب يفقد بريقه مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة قريبا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة قبل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسة واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2022.28 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المائة إلى 2023.80 دولار، بحسب ما نشرت "رويترز".

وتلاشت توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس، ما وضع على ما يبدو سقفا لأسعار الذهب. وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة أواندا إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط -خاصة حول الشحن في البحر الأحمر- تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولارا.

ودعمت الأسهم اليابانية العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية لترتفع اليوم، إذ غذت الضجة حول الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المهمة ونتائج الشركات.

وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.1148 في المائة.

وهبط الذهب نحو واحد في المائة الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إن البنك يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.