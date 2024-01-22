تراجع رهانات الأسواق على تخفيض وشيك وعميق للفائدة

تتجه الأنظار إلى تداولات أسواق المال اليوم مع بداية الأسبوع بعد تراجع رهانات المتعاملين على تخفيض قريب وعميق لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث أشارت البيانات إلى أن الأكثرية صاروا يستبعدون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تخفيف سياسة التشديد النقدي في مارس، كما تجمع التوقعات على أن الاجتماع المقبل في اليوم الأخير من الشهر الجاري لن يغير سعر الفائدة، وبعد أن كانت الأسواق تنتظر ثلاثة تخفيضات خلال 2024 تبدأ من الربع الأول بمجموع 75 نقطة أساس، باتت ترجح أن يكون التخفيض الأول في النصف الثاني من العام وبوتيرة أقل .

ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن التيسير النقدي محتمل في الصيف، محذرة من "الرهانات القوية"، كما أكد ثلاثة من أعضاء "الفيدرالي" الأمريكي أنهم لم يروا بعد أدلة كافية لبدء سياسة التيسير، وطالبوا بانتظار بيانات التضخم التي ستعلن خلال الأسبوع الحالي.

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة بقيادة قطاع التكنولوجيا، في وقت بدأ مديرو الأصول ببيع السندات لتعزيز حيازاتهم من الأموال النقدية عقب سريان التوقعات بأن تخفيض الفائدة لن يكون وشيكا.