22 شركة تحقق مكاسب تتجاوز 100 % منذ تأسيس «نمو» واثنتان تقفزان أكثر من 1200 %

بلغ عدد الشركات التي دخلت مؤشر السوق الموازية "نمو" 89 شركة، وصندوقا واحدا (الواحة ريت) خلال الأعوام الستة الماضية - أي منذ انطلاق السوق - انتقل منها 11 شركة إلى السوق الرئيسة "تاسي" بعد استيفائها متطلبات الانتقال.

والشركات المنتقلة للسوق الرئيسة هي: صدر للخدمات اللوجستية، ريدان الغذائية، أبو معطي، باعظيم، ثوب الأصيل، الكثيري القابضة، التطويرية الغذائية، العمران، بحر العرب، وأخيرا انتقال شركتي سمو العقارية، وأسمنت الرياض.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بلغ حجم المكاسب السوقية للشركات التي شهدت ارتفاعا نحو 23.6 مليار ريال لنحو 66 شركة منذ طرحها حتى آخر جلسة تداول الأحد مضافا إليها شركات الإدراج المباشر.

وتجاوزت المكاسب السوقية لـ 22 شركة في نمو 100 في المائة، فيما تجاوزت مكاسب شركتين 1200 في المائة منذ طرحها، فيما زادت بقية الشركات بأدنى من ذلك.

فيما ألغي إدراج شركة واحدة، وهي "الريان المتقدمة للصناعة" في 2022، ليبلغ عدد الشركات المكونة لمؤشر "نمو" نهاية العام الماضي نحو 78 شركة وصندوقا. وفي المقابل سجلت 24 شركة تراجعا في قيمتها السوقية مقارنة بسعر الطرح.

وشمل التحليل الشركات المنتقلة من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسة "تاسي".

وجاءت في صدارة الارتفاعات شركة "الوطنية للبناء والتسويق" بنمو في قيمتها السوقية بنحو 1863 في المائة منذ طرحها للاكتتاب، حيث تعد الشركة من أوائل شركات المؤشر حيث طرحت للاكتتاب في الأول من أبريل 2018، التي لا تزال تتداول حتى الآن ضمن مكونات السوق الموازية. وارتفعت قيمة الشركة السوقية من 162 مليون ريال إلى 3.2 مليار ريال بمكاسب تجاوزت ثلاثة مليار ريال، حيث يتداول سعر سهم "الوطنية للبناء والتسويق" عند نقطة تتجاوز عشرة أضعاف سعر طرحها في السوق البالغة آنذاك 27 ريالا للسهم.

كذلك، حققت شركة "الرعاية المستقبلية" ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية بمعدل 1249 في المائة على الرغم من دخولها أخيرا للسوق الموازية في 2022 مع وصول مكاسبها السوقية إلى 5.6 مليار ريال، حيث تعد أكبر قيمة مكاسب بين الشركات.

بينما حققت شركة "صدر للخدمات اللوجستية" المنتقلة إلى "تاسي"، ارتفاعا في قيمتها السوقية بمعدل 614 في المائة من 88 مليون ريال إلى 627 مليون ريال بمكاسب قدرت بنحو 539 مليون ريال خلال الفترة.

يذكر أن شركة "صدر" دخلت السوق باسم "مصنع الصمعاني" في عام إطلاق مؤشر نمو في 2017 فيما تم تغيير اسمها إلى "صدر" بعد انتقالها إلى السوق الرئيسة بعام واحد.

وحلت شركة "طبية" المتخصصة في تقديم الحلول الطبية لمقدمي خدمات الرعاية في القطاع الصحي في أعلى قائمة التراجعات بنحو 53 في المائة، فيما تراجعت بقية الشركات البالغة 24 شركة عند متوسط ما بين 1 و48 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية