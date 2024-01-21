فورة الأسهم ترفع استثمارات العرب في "وول ستريت" 19 % والسعوديون الـ 18 عالميا بـ 185 مليار دولار

ارتفعت استثمارات دول العالم في أسهم الشركات الأمريكية 17 في المائة خلال أول 11 شهرا من 2023، لتصل إلى نحو 14 تريليون دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مستفيدة من فورة الأسهم مع توقعات ببدء تخفيف السياسة النقدية للبنوك المركزية.

ملكية الدول تتضمن استثمارات الأفراد والصناديق والمنظمات الدولية والإقليمية.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفعت استثمارات السعودية 4 في المائة، إلى 184.9 مليار دولار، مشكلة 1.3 في المائة من إجمالي العالم، وتضعها في المرتبة الـ18 بين كبار المستثمرين.



استثمارات العرب



ارتفعت استثمارات العرب 19 في المائة إلى 654.6 مليار دولار، من 549 مليار دولار بنهاية 2022، في ظل ماراثون الارتفاعات لمؤشرات الأسواق الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا، أو ضخ مزيد من السيولة.

وبين الأجانب، تستثمر ست دول عربية في الأسهم الأمريكية، تتصدرها الكويت بـ289.3 مليار دولار، في الترتيب الـ17 عالميا بحصة 2.1 في المائة من الإجمالي العالمي، بعد ارتفاع استثمارتها 23 في المائة.

وحلت السعودية ثانيا، والإمارات ثالثا بـ176.3 مليار دولار بارتفاع 35 في المائة (19 عالميا)، والمغرب 2.8 دولار بزيادة 25 في المائة (57 عالميا).

بينما تراجعت استثمارات مصر 36 في المائة، إلى 1.1 مليار دولار (65 عالميا)، وأخيرا لبنان 262 مليون دولار تضعها 73 عالميا مع ارتفاع استثماراتها 13 في المائة.



الترتيب عالميا



تأتي جزر الكايمان كأكبر دول العالم كمصدر لتدفقات الاستثمارات الأجنبية للأسهم الأمريكية بنحو 1.57 تريليون دولار، تمثل 11.2 في المائة من الإجمالي العالمي، ثم المملكة المتحدة بـ1.492 تريليون دولار (10.7 في المائة).

ثالثا كندا بـ1.49 تريليون دولار (10.6 في المائة)، ولوكسمبورج 1.1 تريليون دولار (7.9 في المائة)، وأيرلندا 893 مليار دولار (تشكل 6.4 في المائة من الإجمالي).

في المركز السادس اليابان 850 مليار دولار (6.1 في المائة)، ثم سويسرا 679 مليار دولار (4.9 في المائة)، ثامنا النرويج 530 مليار دولار (3.8 في المائة).

وجاءت أستراليا في الترتيب التاسع بـ475 مليار دولار (3.4 في المائة)، وعاشرا سنغافورة 444 مليار دولار (تمثل 3.2 في المائة من الإجمالي).



وحدة التقارير الاقتصادية