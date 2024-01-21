من الكلمات الدخيلة "بلوزة" وهي كلمة إنجليزية/ فرنسية انظر في الكلمة: بعلبكي، المورد الحديث، وإدريس، المنهل.
والرديف العربي: صَدْرِيَّة، انظر في الكلمة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع.
ويبدو أن هذا الرديف مقارب، لأن لبس الصدرية ليس خاصا بالأنثى، وبعضهم كأحمد مختار عمر يشرح هذا الرديف بقوله: "ثوب خاص بالمرأة يستر الجزء العلوي من الجسد"، انظر في الكلمة السابقة: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة.
الرديف العربي لكلمات دخيلة
من الكلمات الدخيلة "بلوزة" وهي كلمة إنجليزية/ فرنسية انظر في الكلمة: بعلبكي، المورد الحديث، وإدريس، المنهل.
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