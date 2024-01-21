الرديف العربي لكلمات دخيلة

من الكلمات الدخيلة "بلوزة" وهي كلمة إنجليزية/ فرنسية انظر في الكلمة: بعلبكي، المورد ‏الحديث، وإدريس، المنهل.‏

والرديف العربي: صَدْرِيَّة، انظر في الكلمة: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجموعة المصطلحات ‏العلمية والفنية التي أقرها المجمع.‏

ويبدو أن هذا الرديف مقارب، لأن لبس الصدرية ليس خاصا بالأنثى، وبعضهم كأحمد مختار ‏عمر يشرح هذا الرديف بقوله: "ثوب خاص بالمرأة يستر الجزء العلوي من الجسد"، انظر في ‏الكلمة السابقة: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة.‏