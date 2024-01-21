3 رحلات إيطالية إلى الرياض لمتابعة السوبر

أعلنت شركة طيران ويز Wizz Air تسيير ثلاث رحلات خاصة (ذهابا وإيابا) من ثلاث مدن إيطالية (نابولي، روما، وميلانو) إلى الرياض لحضور نهائي كأس السوبر الإيطالي غدا على ملعب "الأول بارك" في الرياض بين فريقي نابولي، وانتر ميلان، قيمة تذكرة السفر 199.99 يورو (819 ريالا) شاملة تذاكر المباراة.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلات الثلاثة بدءا من الساعة السابعة فجرا بتوقيت المدن الثلاثة صباحا على أن تعود لمطاراتها عند الخامسة فجرا بتوقيت الرياض من صبيحة اليوم التالي للمباراة، ونص الإعلان على أن التذاكر أصبحت متاحة من الآن من على الموقع الرسمي wizzair.com.

وأضاف "يجب على الجماهير الراغبة في السفر الحجز فقط عن طريق الموقع الرسمي المحدد واستخدام الرمز (ITAFAN) في الحقل المناسب، وبمجرد اكتمال الحجز، سيحصلون على تذاكر الطيران على عنوان البريد الإلكتروني المقدم، في حين ستوفر تذاكر المباريات عند الوصول".

وشدد الإعلان على أنه يتعين على الجماهير الحصول بأنفسهم على تأشيراتهم للدخول للسعودية عبر الإنترنت قبل المغادرة، وقال "ستعوض تكلفة التأشيرة من قبل الشركاء المحليين، كما سينظم النقل من المطار إلى الملعب والعكس".