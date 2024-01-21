نابولي يدخل على خط الشباب ويفاوض مورينيو

دخل نادي نابولي الإيطالي على خط مفاوضات نادي الشباب مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي السابق، وفقا لتقارير إعلامية إنجليزية وإيطالية اليوم.

وكانت مصادر مختلفة أكدت اقتراب إدارة نادي الشباب من التوقيع مع المدرب البرتغالي "الداهية"، لكن النادي الإيطالي تواصل مع المدرب وأبلغه برغبته بدء المفاوضات معه لتولي تدريب فريق مدينة تورينتو الإيطالية وذلك عقب خوض الفريق نهائي كأس السوبر الإيطالي في الرياض أمام إنتر ميلان غدا.

وكشفت التقارير أن المدرب الذي أقيل بعد عامين ونصف من انضمامه إلى روما، اجتذب اهتمام أندية دوري روشن، وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن ينتقل إلى التدريب في السعودية.

وأضافت "سيتحدث البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال مورينيو إلى نابولي هذا الأسبوع، حيث أنهى النادي انتظاره الذي دام 32 عاما للحصول على لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكنه انهار هذا الموسم، ويحتل حاليا المركز الثامن في الجدول، وأقيل رودي جارسيا، بديل لوتشيانو سباليتي، في نوفمبر الماضي، ووقع والتر ماتزاري عقدا قصير الأمد مع النادي، لكن بعد أربع انتصارات في 11 مباراة، يريد مالك النادي أوريليو دي لورينتيس أن يتولى مورينيو المسؤولية".