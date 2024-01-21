الكأس الإيطالي .. الأخف وزنا

يعد كأس السوبر الإيطالي أخف كؤوس المسابقات الإيطالية وزنا، حيث يبلغ 7.5 كجم، أي أقل بمقدار نصف كيلو من كأس إيطاليا.

ويلتقي نابولي مع إنتر ميلان في المباراة النهائية غدا على أرض ملعب "الأول بارك" في الرياض، حيث يبحث إنتر ميلان عن اللقب الثامن في الوصول الـ12، فيما يبحث نابولي عن الكأس للمرة الثالثة ومن الوصول السادس للسوبر.

وبالمقارنة أيضا بكأس إيطاليا وكأس السكوديتو المصنوعين من الذهب، فإن كأس السوبر الإيطالي مصنوع بالكامل من الفضة.

يوجد على القاعدة نسخة من الرياضيين المصممين، الذين يشبهون إلى حد كبير تلك التي تميز قاعدة الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الأوروبي السابق، فيما يوجد شعار المنافسة تحت القاعدة.

وولدت من فكرة الرئيس التاريخي السابق لسامبدوريا باولو مانتوفاني، حيث بدأت المسابقة عام 1988 وجمعت إي سي ميلان وسامبدوريا وكسبها الأول بعد فوزه 3/1.