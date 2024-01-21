المياه الوطنية: ضخ 20 ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة في ضاحية الملك فهد

استكملت شركة المياه الوطنية تشغيل ثماني محطات جديدة لتنقية مياه الشرب المصغرة في ضاحية الملك فهد بمحافظة البيضاء في المنطقة الشرقية، وهي الحزمة الأولى من أصل 15 محطة لتنقية مياه الشرب في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

وأوضحت الشركة أنها تضخ يوميا من المحطات الثمانية في ضاحية الملك فهد، 20 ألف متر مكعب من المياه المحلاة طاقة قصوى في إنتاج المياه المحلاة بنظام التناضح العكسي المصغر، وتعمل الشركة حاليا على تقييم كفاءة التشغيل لهذه المحطات، ومتابعة تدفقات وضغوط المياه المحلاة في شبكات الأحياء المستهدفة (الأول، الثاني، الثالث، السادس، وأجزاء من السابع).

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من محطات التنقية في ضاحية الملك فهد يصل إلى 75 ألف نسمة، مبينة أنها تعمل على تنفيذ ما تبقى من أعمال إنشاء محطات تنقية مياه الشرب الـسبعة المتبقية بمواقع أخرى في الدمام والخبر والجبيل لتصل إلى 76600 متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، إجمالي إنتاج لجميع مكونات المشروع الذي يتضمن 15 محطة تنقية للمياه المحلاة.