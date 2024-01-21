الرديف العربي لكلمات دخيلة

من الكلمات الدخيلة "بالطو" وهي كلمة فرنسية انظر في الكلمة: إدريس، المنهل.‏

والرديف العربي: رداء، انظر في الكلمة: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة لكن ‏أحمد مختار عمر عمد إلى شرح هذا الرديف بقوله: "رداء من صوف ونحوه يلبس فوق الثوب ‏الخارجي" ويبدو أن هذا الرديف مقارب وليس مطابقا.‏

ومن الدخيل: "بطانية" وهي كلمة تركية انظر في الكلمة: أوغلي، الثقافة التركية في مصر.‏

والرديف العربي: لحاف، انظر في الكلمة: المعجم الوسيط، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة ‏العربية المعاصرة ويظهر أن هذا الرديف مطابق.‏