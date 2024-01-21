من الكلمات الدخيلة "بالطو" وهي كلمة فرنسية انظر في الكلمة: إدريس، المنهل.
والرديف العربي: رداء، انظر في الكلمة: أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة لكن أحمد مختار عمر عمد إلى شرح هذا الرديف بقوله: "رداء من صوف ونحوه يلبس فوق الثوب الخارجي" ويبدو أن هذا الرديف مقارب وليس مطابقا.
ومن الدخيل: "بطانية" وهي كلمة تركية انظر في الكلمة: أوغلي، الثقافة التركية في مصر.
والرديف العربي: لحاف، انظر في الكلمة: المعجم الوسيط، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة ويظهر أن هذا الرديف مطابق.
الرديف العربي لكلمات دخيلة
من الكلمات الدخيلة "بالطو" وهي كلمة فرنسية انظر في الكلمة: إدريس، المنهل.
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