الاتحاد والشباب .. الاتفاق على جروهي وتعليق رومارينهو

وافقت إدارة نادي الاتحاد على طلب نظيرتها في الشباب بضم الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، على سبيل الاعارة، حتى نهاية الموسم الحالي لتعزيز الحراسة خلال فترة الانتقالات الشتوية إثر تعرض الحارس الكوري كيم سيونج جيو، لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى خلال التدريبات مع منتخب بلاده، الذي يخوض غمار كأس أمم آسيا 2023 في قطر.

وكانت إدارة الاتحاد قد مددت في الـ 3 من يناير 2023 عقد الحارس البرازيلي حتى عام 2024 مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

كما أبدت إدارة الشباب رغبتها في ضم اللاعب البرازيلي رومارينهو، ليكون الصفقة الثانية بجانب جروهي، إلا أنها معلقة خلال الفترة الحالية لمعرفة مدى انتقال اللاعب البرتغالي جوتا إلى نادي الاتفاق.