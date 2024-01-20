الأمم المتحدة: الجميع يجب أن يعترف بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم

أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، وأن أي "إنكار" لهذا الحق "غير مقبول".

وقال غوتيريش إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، مضيفا "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".

وبحسب "الفرنسية" شدد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".

وتشن إسرائيل مذاك هجوما لا هوادة فيه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24927 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

واستنكرت منظّمة الصحة العالميّة "ظروف الحياة غير الإنسانية" في القطاع الساحلي الصغير الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة إلى أساسيات العيش.

وكرر أنطونيو غوتيريش الإثنين دعوته إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

وأخيرا، أكدت الولايات المتحدة الحليف الرئيس لجيش الاحتلال الإسرائيلي والداعم الأبرز لها في حربها ضد حماس، دعمها قيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار خلافات مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

في بيانها الختامي، دانت حركة عدم الانحياز "بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة"، داعية إلى "وقف إنساني دائم لإطلاق النار".

كما دعت الدول إلى "استقلال وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق حل الدولتين".