مانشيني: لعبنا بـ 3 قلوب ولم نتلق سوى هدف

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمباراتهم الثانية في المجموعة السادسة في كأس آسيا "قطر 2023"، التي ستجمع الأخضر مع قيرغيزستان، غدا.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم، إن جميع مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا مهمة، محذرا من التهاون في مباراة الغد، التي سيسعى الأخضر للفوز بها من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 وأكد "يوجد عديد من المنتخبات القوية، لكن يجب أن نكون في كامل تركيزنا ونأخذ كل مباراة على حدة".

وعن الأداء المميز الذي قدمه اللاعب البديل عبدالرحمن غريب في المباراة الماضية أمام عمان، قال مانشيني إن غريب غير من الأمور فور دخوله، معربا عن سعادته بما قدمه خلال المباراة، كما أشاد باللاعب سالم الدوسري كونه يتميز باللعب في جميع خطوط الهجوم.

ودافع مانشيني عن أسلوب اللعب الذي يعتمده مع الأخضر، حيث قال، "بعد أن لعبنا بنظام ثلاثة قلوب دفاع بالخلف لم نتلق سوى هدف من ركلة جزاء وليس لدينا مشكلة باللعب بأي طريقة".

وأكد المدرب الإيطالي أن الأجواء في المعسكر إيجابية منذ البداية، واللاعبون في هذه اللحظة سعداء، مختتما تصريحاته قائلا، "نريد أن نستمر بذلك حتى النهاية".

في المقابل، قال الحارس أحمد الكسار "الأخضر يتطلع لتحقيق الفوز حينما يواجه قرغيزستان، قدمنا مباراة جيدة أمام عمان في الجولة الأولى، وحقق الأهم وهو الفوز والنقاط الثلاث"، مشيرا إلى أن المنتخب السعودي يهدف إلى تقديم أداء جيد في مباراة قرغيزستان من أجل المضي قدما في مشوار التأهل للدور المقبل، وقال "أحاول أن أكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقي، شأني في ذلك شأن باقي زملائي".