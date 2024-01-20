الأخضر قبل قرغيزستان .. استحواذ وتقسيمة

اختتم المنتخب السعودي لكرة القدم مساء اليوم استعداداته لمواجهة نظيره قرغيزستان غدا على استاد أحمد بن علي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على "ملاعب أسباير"، تحت إشراف المدرب روبرتو مانشيني، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

واكتفى اللاعب ناصر الدوسري بتمارين خاصة برفقة المعد البدني.

يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.