تشافي: سنقاتل ونعوّض فارق النقاط الـ 8

أكد تشافي هرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه مقتنع بقدرة فريقه على القتال والدفاع عن لقبه، على الرغم من الأجواء السلبية المحيطة بالنادي الكاتالوني.

وتوج برشلونة بلقب الدوري الموسم الماضي، لكنه حالياً يتأخر بفارق ثماني نقاط عن جيرونا المتصدّر، وسبع نقاط عن غريمه ريال مدريد.

ويحلّ برشلونة ضيفاً على ريال بيتيس، غداً، ضمن منافسات المرحلة 21، قبل أن يواجه أتلتيك بلباو في ربع نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وانهالت الانتقادات على رجال المدرب تشافي، بعد الخسارة القاسية أمام ريال 1 / 4 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في العاصمة الرياض.

قال تشافي، في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة لفريقه في "الليجا": "نحن متفائلون، ونعلم أنه بإمكاننا تعويض فارق النقاط السبع أو الثماني".

وتابع "سنحاول لعب كرة القدم التي نتميز بها، باستخدام أفكارنا عن اللعبة، لا يزال هناك النصف الثاني من الموسم بأكمله، ولدينا أكبر قدر ممكن من الأمل".

وأكد تشافي، أن أفكاره كانت دائماً إيجابية في الحياة، على الرغم من أن كثيرين في النادي وفي كاتالونيا لديهم عادة نظرة أكثر سلبية.

وأردف "(الإيجابية) هي أكثر ما ينقصنا، لكنني أخالف ذلك" و"الكاتالونيون، النادي، تاريخه، نحن نعاني... أرى (هذه المباريات الصعبة) بمنزلة فرصة. بما أنني كنت لاعباً وفزت بالكثير، فأنا أكثر هدوءاً، لكنني خسرت كثيراً أيضا. لم يفز دائما برشلونة".

وأقرّ تشافي بأن فريقه بحاجة إلى تعزيز خط الدفاع وترجمة مزيد من الفرص إلى أهداف، لكنه أصر على أن الفريق قادر على تحقيق الفوز هذا الموسم.

وأضاف "الأمر يتعلق بالسلوك، أنا دائماً أنظر إلى الأمور بشكل إيجابي، أستيقظ بإيجابية، لقد خلقت هكذا يمكننا تحقيق أشياء هذا الموسم وسنقاتل، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسنحاول، الفشل لا يعني المحاولة".