قراصنة روس يخترقون رسائل بريد إلكتروني خاصة بكبار مسؤولي مايكروسوفت

ذكرت شركة البرمجيات الأمريكية "مايكروسوفت" أن قراصنة، لهم صلات بالحكومة الروسية، تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لبعض من كبار المسؤولين في الشركة.

وبدأ الهجوم في أواخر نوفمبر الماضي وتم اكتشافه في 12 يناير، طبقا لما ذكرته الشركة في بيان، حيث حصل القراصنة أيضا على مستندات مرفقة برسائل البريد الإلكتروني. ولم تقدم الشركة أي معلومات حول المسؤولين الكبار المتضررين، وفقا لـ "الألمانية".

وأضافت الشركة أن القراصنة تمكنوا أيضا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكترني الخاصة بأعضاء فرق الأمن السيبراني والفرق القانونية في الشركة.