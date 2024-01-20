تسجيل 53 ألف سيارة خضراء في بريطانيا خلال 2023 ..أعلى حصة سوقية خلال 19 عاما

احتلت السيارات الخضراء الجديدة أعلى حصة مبيعات في الأسواق منذ عام 2004، مع استمرار مبيعات السيارات الكهربائية في الارتفاع.

وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إنه تم تسجيل 53426 سيارة خضراء جديدة في بريطانيا في عام 2023 .

وشكل هذا العدد 2.8 في المائة من جميع السيارات الجديدة، وهي أعلى حصة سوقية للسيارات الخضراء خلال 19 عاما، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويحرص عديد من المشترين للسيارات الكهربائية على تأكيد اهتمامهم البيئي بشراء هذا النوع من السيارات.

كما سجلت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة مستوى قياسيا جديدا بلغ 315 ألف سيارة في العام الماضي، بارتفاع 17.8 في المائة عن عام 2022 . وحققت سوق السيارات الجديدة زيادة في المبيعات بنسبة 17.9 في المائة في العام الماضي.