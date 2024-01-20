10.6 مليار دولار مشتريات سعودية من السندات الأمريكية في نوفمبر ترفع حيازتها إلى 128.1 مليار

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية 10.6 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى 128.1 مليار دولار، مقابل 117.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له، بارتفاع 9 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 82 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 22.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 18 في المائة من الإجمالي.

وبحسب البيانات، احتلت السعودية المرتبة الـ16 بدلا من الـ17 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة. وفيما يخص المشتريات العالمية من السندات الأمريكية، فارتفعت لمستوى قياسي بنهاية نوفمير الماضي عند 243.4 مليار دولار.

وتحافظ اليابان على ترتيبها كأكبر مستثمر في أداة الدين الأمريكية بنحو 1.128 تريليون دولار، ثم الصين 782 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية