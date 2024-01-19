أدنى مبيعات للمنازل الأمريكية منذ 30 عاما مع ارتفاع معدلات الرهن والأسعار

انخفضت مبيعات المنازل التي كانت مشغولة سابقا في الولايات المتحدة في 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 30 عاما تقريبا، حيث أدى الارتفاع الحاد في معدلات الرهن العقاري وارتفاع الأسعار والانخفاض المستمر في مستوى المنازل في السوق إلى دفع ملكية المنازل بعيدا عن متناول كثير من الأمريكيين.وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن إجمالي مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بلغ 4.09 مليون العام الماضي، بانخفاض 18.7 في المائة عن 2022، وهذا هو أضعف عام لمبيعات المنازل منذ 1995 وأكبر انخفاض سنوي منذ 2007.وأضافت الرابطة الوطنية أن متوسط سعر المنزل الوطني طوال العام الماضي ارتفع بنسبة تقل قليلا عن 1 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 389.8 ألف دولار.ويعكس تراجع مبيعات المنازل في العام الماضي الانخفاض السنوي بنسبة 18 في المائة تقريبا في 2022، عندما بدأت معدلات الرهن العقاري في الارتفاع، لتتضاعف في النهاية بحلول نهاية العام.واستمر الاتجاه في 2023، ما دفع متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاما بحلول أواخر أكتوبر إلى 7.79 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2000.وأدى الارتفاع الحاد في تكاليف اقتراض قروض الإسكان إلى الحد من القدرة الشرائية للباحثين عن المنازل، علاوة على أعوام من ارتفاع الأسعار، كما أدت ندرة المنازل المعروضة للبيع إلى إبقاء عديد من مشتري المنازل والبائعين المحتملين على الهامش، بحسب وكالة أسوشيتد برس.وتراجعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري في الأغلب منذ نوفمبر، ما يعكس التراجع في عائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام، الذي يستخدمه المقرضون كدليل لتسعير القروض.وانخفض العائد إلى حد كبير على أمل أن يهدأ التضخم بما يكفي لكي يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام.وبلغ متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل لمدة 30 عاما 6.6 في المائة هذا الأسبوع، وفقا لمشتري الرهن العقاري فريدي ماك.وإذا استمرت أسعار الفائدة في الانخفاض، كما يتوقع عديد من الاقتصاديين، فمن المفترض أن يساعد ذلك في تعزيز الطلب مع اقتراب موسم شراء المنازل في الربيع، الذي يبدأ تقليديا في أواخر فبراير.ومع ذلك، لا يزال متوسط المعدل أعلى بشكل حاد عما كان عليه قبل عامين فقط، عندما كان 3.56 في المائة.وساعدت الفجوة الكبيرة بين الأسعار بين الحين والآخر في الحد من عدد المنازل التي كانت مشغولة سابقا في السوق من خلال تثبيط أصحاب المنازل الذين أغلقوا أسعار الفائدة المنخفضة للغاية عن البيع.وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية "نحن بحاجة إلى مزيد من المخزون لتحريك السوق".وعلى الرغم من تخفيف معدلات الرهن العقاري، انخفضت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1 في المائة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي موسمي قدره 3.78 مليون، وهي أبطأ وتيرة للمبيعات منذ أغسطس 2010، حسبما ذكرت الرابطة الوطنية.وانخفضت مبيعات ديسمبر بنسبة 6.2 في المائة عن العام السابق، وكانت وتيرة مبيعات الشهر الماضي أقل مما يقرب من 3.83 مليون دولار الذي توقعه الاقتصاديون.وقال يون "يبدو أن مبيعات الشهر الأخير هي القاع قبل أن ترتفع حتما في العام الجديد.. ومعدلات الرهن العقاري أقل بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين فقط، ومن المتوقع ظهور مزيد من المخزون في السوق في الأشهر المقبلة". وارتفعت أسعار المنازل للشهر السادس على التوالي في ديسمبر.وقالت الرابطة الوطنية إن متوسط سعر مبيعات المنازل على المستوى الوطني ارتفع بنسبة 4.4 في المائة في ديسمبر مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 382.6 ألف دولار.