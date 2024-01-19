20 مليار دولار تفصل «ميتا» عن مجاورة 6 شركات تريليونية في العالم

باتت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "ميتا"، على بعد 20 مليار دولار من الانضمام لنادي الشركات التريليونية عالميا مع التفاؤل بتحقيق الشركة الأمريكية أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

ولا تعد قيمة التريليون دولار جديدة على الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام وماسنجر، إذ بلغتها خلال 2021 ومن ثم تراجعت.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة ميتا، 980 مليار دولار خلال تداولات وول ستريت الجمعة، مع ارتفاع السهم نحو 1.5 في المائة، إلى 381.5 دولار، معززا ارتفاعاته منذ مطلع العام إلى نحو 8 في المائة، ما رفع قيمة الشركة بأكثر من 70 مليار دولار مقارنة بنحو 910 مليار دولار نهاية 2023.

تأتي ارتفاعات الشركة لتواصل مسلسل صعودها الضخم خلال 2023 بنحو 185 في المائة مع التوقعات بقرب تيسير السياسة النقدية، وعليه تضاعفت القيمة السوقية للشركة أكثر من مرتين منذ نهاية 2022 عندما كانت 320 مليار دولار.

كانت الشركة فقدت نحو 65 في المائة من قيمتها خلال 2022 بعد حدوث العطل المفاجئ في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد تصريحات تلفزيونية لفرانسيس هوجن التي عملت مديرة للمنتجات في فيسبوك، حينما قالت إن الشركة تعطي الأولوية للربح على حساب المصلحة العامة للمستخدمين.

ومتى ما وصلت القيمة السوقية لـ"ميتا" إلى تريليون دولار ستنضم إلى ست شركات أخرى يضمها النادي، وهي مايكروسوفت التي أصبحت أكبر شركات العالم قيمة سوقية بـ2.94 تريليون دولار، وأبل التي فقدت الصدارة بنحو 2.93 تريليون دولار.

ثالث الشركات التريليونية تأتي أرامكو السعودية بنحو 2.06 تريليون دولار، وألفابت "جوجل" 1.83 تريليون دولار، وأمازون 1.58 تريليون دولار، وإنفيديا 1.43 تريليون دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية