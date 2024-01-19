هالاند أفضل لاعب لعام 2023 .. ورونالدو يحصد 3 جوائز

توج النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب لـ2023 خلال الحفل الذي أقيم اليوم في دبي.

وعوض هالاند (23 عاما) الذي أسهم بإحراز ناديه خماسية تاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية) عدم فوزه بجائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذهبت للأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم ونجم إنتر ميامي الأمريكي.

وقال هالاند الغائب عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب الإصابة الذي يوجد في الإمارات مع فريقه لإقامة معسكر في أبوظبي لمدة أسبوع، بعد تتويجه بالجائزة إن "مانشستر سيتي ناد رائع واستمتع باللعب معه، واتطلع حقا للعودة، حيث أشعر بالملل من عدم اللعب".

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر لكرة القدم الذي سبق أن فاز بلاعب العام من "جلوب سوكر" ست مرات، نجم الحفل بعدما نال ثلاث جوائز هي أفضل لاعب في الشرق الأوسط، جائزة الأسطورة دييجو مارادونا لأفضل هداف، وأفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وقال رونالدو (38 عاما) الذي سجل 54 هدفا مع النادي والمنتخب في 2023 ليكون هداف العام متفوقا على الإنجليزي هاري كاين والفرنسي كليليان مبابي (52 هدفا لكل منهما)، إنني "فخور لتمكني من فعل كل هذا وسأكون في الـ39 من عمري قريبا".

واستأثر مانشستر سيتي بالحصة الأكبر بعد اختيار بطل إنجلترا وأوروبا والعالم كأفضل ناد، والإسباني بيب جوارديولا أفضل مدرب ومواطنه رودري أفضل لاعب وسط، والبرازيلي أيدرسون أفضل حارس مرمى.

كما نالت الإسبانية آيتانا بونماتي (برشلونة) جائزة أفضل لاعبة، فيما أحرز الإنجليزي جون تيري، مدافع تشيلسي السابق، والبرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الحالي، جائزتي أفضل مسيرة رياضية كلاعب، والأرجنتيني ليونيل سكالوني أفضل مسيرة رياضية كمدرب، والإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد) أفضل لاعب شاب، والأهلي المصري أفضل ناد في الشرق الأوسط، وبرشلونة أفضل ناد للسيدات.

كما نال البرتغالي جورج منديش جائزة أفضل وكيل لاعبين.

وتقام جوائز "جلوب سوكر" منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.