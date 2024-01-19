من الكلمات الدخيلة: "قوطي" وهي كلمة تركية، انظر في الكلمة: الخوري، رفيق العثماني. ونردد هذه الكلمة كثيرا.
والرديف العربي: عُلْبة، انظر في الكلمة: المعجم الوسيط – وهذا الرديف مطابق كما يبدو.
ومنها: "موبيليا" وهي من أصل إيطالي، انظر في الكلمة: التلِّيسي: قاموس إيطالي – عربي.
والرديف العربي: أثاث، انظر في الكلمة مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، معجم المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة.
والرديف العربي هنا مطابق كما يبدو.
الرديف العربي لكلمات دخيلة
من الكلمات الدخيلة: "قوطي" وهي كلمة تركية، انظر في الكلمة: الخوري، رفيق العثماني. ونردد هذه الكلمة كثيرا.
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