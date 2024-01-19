الرديف العربي لكلمات دخيلة

من الكلمات الدخيلة: "قوطي" وهي كلمة تركية، انظر في الكلمة: الخوري، رفيق العثماني. ‏ونردد هذه الكلمة كثيرا.‏

والرديف العربي: عُلْبة، انظر في الكلمة: المعجم الوسيط – وهذا الرديف مطابق كما يبدو.‏

ومنها: "موبيليا" وهي من أصل إيطالي، انظر في الكلمة: التلِّيسي: قاموس إيطالي – عربي.‏

والرديف العربي: أثاث، انظر في الكلمة مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، معجم المصطلحات ‏العلمية والفنية التي أقرها المجمع، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة.‏

والرديف العربي هنا مطابق كما يبدو.‏